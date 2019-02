La polizia scorta il bus della nazionale irlandese di rugby nel traffico di Roma e i giocatori sghignazzano Video

Abituata al placido traffico di Dublino, la nazionale irlandese di rugby, impegnata nel terzo turno del Torneo delle Sei Nazioni a Roma contro l'Italia, ha apprezzato la "scorta" apritraffico offerta dalla Polizia al torpedone che doveva accompagnarla in questi giorni all'Olimpico dall'hotel del centro in cui era ospitata. Magari le traiettorie laboriose e a tratti anche impetuose della "Panda" biancoblù sul Moro Torto e in piazzale Flaminio hanno sorpreso gli irlandesi appunto non avvezzi a fronteggiare il traffico caotico della capitale, ma poi hanno ringraziato le forze dell'ordine per il servizio che ha fatto risparmiare loro prezioso tempo.









Il video con le immagini riprese dall'interno del bus mentre l'auto della polizia fa strada nel traffico di Roma è stato pubblicato sulla pagina Facebook Rory's Stories. Nel video si sentono i giocatori irlandesi ridere e sghignazzare durante il tragitto. «La squadra irlandes di rugby scortata dalla polizia a Roma non ha prezzo», si legge sul post.





Ultimo aggiornamento: 26 Febbraio, 09:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA