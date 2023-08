Franco salva tre bambine in mare, poi si accascia e muore. La moglie: «Filmato mentre moriva, i video sui social»

di Redazione Web

Francesco Gatto, per gli amici Franco, è morto lo scorso giovedì a Rio Martino (Latina) per salvare tre bambine in difficoltà tra le onde. Le piccole rischiavano di essere risucchiate dalla corrente molto forte del mare e lui non ha esitato un secondo.

Si è tuffato in acqua, le ha strappate dalla forza delle onde ma, una volta arrivato sul bagnasciuga, si è accasciato a terra. Una scena che ha colpito tutti i presenti, tanto da spingerli a fare dei video con i cellulari. Un gesto che, adesso, però la moglie ha voluto denunciare.

«Filmato mentre moriva»

Molti bagnanti "armati" di smartphone hanno ripreso la scena. Prima il salvataggio eroico, poi i momenti in cui l'uomo, annaspando, è deceduto. E a denunciare l'accaduto ci ha pensato la moglie Antonella che, in un'intervista a Latina Oggi, ha detto la sua su quanto accaduto, soprattutto dopo aver scoperto che i video sono finiti sui social.

«Mi hanno detto che ora quei video girano su Facebook - ha detto la donna -.

Un salvataggio eroico che la sindaca Matilde Celentano e tutta la comunità di Latina stanno omaggiando. «La comunità è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino portato via dal mare per salvare tre bambine intrappolate tra le onde - scrive sui social il Comune di Latina -. Il suo atto eroico avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città. Da parte dell'amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia. Latina non dimenticherà il suo raro spirito di altruismo che ha pagato il suo eroico gesto con la vita».

