Sparatoria a Morena, due ragazzi gambizzati in strada. A Castel Porziano ristoratori vittime di un agguato in auto

Due giovani gambizzati ieri sera a Morena, all'estrema periferia di Roma. L'agguato è avvenuto intorno alle 22 in via dei Sette Metri: il giovane, 27 anni, è stato raggiunto da almeno due proiettili mentre si trovava in via dei Sette Metri.

Come hanno accertato successivamente le forze dell'ordine, è rimasto leggermente ferito anche un giovane di 21 anni che era in compagnia del ragazzo gambizzato. Le condizioni dei due non sono gravi. Gli uomini della mobile sono al lavoro per ricostruire l'esatto dinamica di quanto avvenuto. Sull'episodio sono al lavoro anche gli specialisti della Scientifica.

L'agguato a Castelporziano

La sparatoria di Morena avviene a poche ore di distanza da quella avvenuta sabato pomeriggio in via di Castel Porziano ad Ostia ai danni di una coppia di ristoratori che si trovavano in auto. L'uomo e la donna sono arrivati direttamente in auto all'ospedale Grassi raccontando di aver subito un agguato a colpi di pistola da sconosciuti. Pare che alle 18 circa, almeno una persona si è avvicinata alla loro auto cominciando a sparare all'interno dell'abitacolo. I due sono riusciti a fuggire e per medicare le ferite riportate, si sono diretti in ospedale. Le loro condizioni non sono gravi ma resta la gravità dell'accaduto su cui stanno indagando gli agenti del commissariato di Ostia. La coppia sarebbe proprietaria di un ristorante che si trova nei pressi del luogo dell'agguato.

