Lancio di bombe molotov al commissariato Prenestino, si indaga sulla pista anarchica

Incursione notturna al Distretto di polizia del Prenestino in via Roberto Lepetit. Due bottiglie molotov sono state lanciate contro l’automobile di servizio in uso al dirigente del distretto.

Le fiamme si sono propagate rapidamente, ma il peggio è stato evitato grazie all’intervento di alcuni poliziotti che hanno spento il rogo.

Le indagini

Le indagini seguono la matrice anarchica.

Proprio ieri, infatti, un gruppo di appartenenti al movimento anarchico si è reso protagonista di scontri contro la polizia in piazza Trilussa a Trastevere.

Non si esclude che l’attentato incendiario contro la polizia del Prenestino possa essere ricondotto alle proteste contro il carcere duro a cui è stato condannato Alfredo Cospito.

