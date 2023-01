Scontri tra anarchici e polizia a Roma: agente ferito. Traffico in tilt e giovani barricati nei locali della movida

Un poliziotto è rimasto ferito alla testa durante gli scontri alla manifestazione degli anarchici in piazza Trilussa a Roma per Alfredo Cospito, da 101 giorni in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41bis cui è sottoposto. Un gruppo di manifestanti ha cercato di forzare il cordone disposto dalle forze dell'ordine ma è stato respinto dagli agenti in assetto antisommossa. Sono state lanciate alcune bottiglie e fumogeni. I manifestanti, in tutto circa 150, sono poi defluiti. La manifestazione non era preavvisata.

Lancio di bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine

Lancio di bottiglie e oggetti contro le forze dell'ordine e colpi contro i blindati da parte degli anarchici che stanno manifestando a Roma a piazza Trilussa in solidarietà ad Alfredo Cospito e contro il 41 bis. A quel punto è partita una piccola carica di alleggerimento da parte della polizia in assetto antisommossa. Il tutto avviene mentre a Trastevere è affollata da giovani arrivati per la movida del sabato sera che si sono barricati nei bar.

Un manifestante è stato fermato

Un manifestante è stato fermato dalla digos di Roma nel corso degli scontri a Trastevere tra anarchici e forze dell'ordine. L'uomo è stato portato in questura per essere identificato. La manifestazione non era preavvisata.

Scontri tra anarchici e poliza in centro a Roma: agente ferito alla testa https://t.co/hWTLMVsfFq — Leggo (@leggoit) January 28, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 22:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA