Anarchici in corteo nel centro di Torino: chiusa al traffico via Po. In collina incendiato ripetitore

«A fianco di Alfredo, a fianco di chi lotta». È la scritta sullo striscione in testa al corteo di anarchici che sta attraversando le vie del centro a Torino in solidarietà con Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 101 giorni per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto in carcere a Sassari. Gli anarchici, un centinaio, si erano ritrovati in piazza Carignano per un presidio. Poi si sono mossi in corteo. Sono stati accesi dei fumogeni e il traffico in via Po è stato bloccato.

Un ripetitore di telefonia mobile incendiato nella notte

Alcuni cavi di un ripetitore di telefonia mobile sono stati incendiati la notte scorsa sulla collina di Torino. Il gesto è con ogni probabilità di matrice anarchica: sul posto è stata trovata dai carabinieri la scritta "Fuori Cospito dal 41 bis".

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Gennaio 2023, 18:39

