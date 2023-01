Corteo anarchici per Alfredo Cospito. Bombe carta e fumogeni. Ferito un operatore Rai

Diverse centinaia di persone sono partiti in corteo questo pomeriggio da piazza Castello, nel centro di Torino, per una manifestazione in solidarietà con Alfredo Cospito, l'anarchico detenuto a Sassari e in sciopero della fame da quasi tre mesi per protestare contro il regime di 41 bis cui è sottoposto. Alla partenza del corteo sono stati lanciati alcuni grossi petardi. Un operatore di un Tg si è infortunato: secondo una prima ricostruzione ha riportato lesioni a una mano mano e al volto mentre si allontanava quando gli anarchici facevano esplodere i petardi.

Ha continuato a snodarsi nella zona di Porta Palazzo oggi a Torino il corteo degli anarchici in solidarietà verso Alfredo Cospito, il loro compagno detenuto a Sassari che da quasi tre mesi e in sciopero della fame per protestare contro il regime di 41 bis cui e sottoposto. All'altezza di una rotonda in corso Regina Margherita - chiamata familiarmente dai torinesi 'Rondò della Forcà - i manifestanti hanno lanciato grossi petardi verso un paio di mezzi delle forze dell'ordine. All'altezza del grande mercato di Porta Palazzo il corteo si è fermato un paio di volte e gli speaker hanno improvvisato dei comizi in italiano e in arabo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Gennaio 2023, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA