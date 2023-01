Rider 23enne travolto e ucciso da un bus a piazza Re a Roma: «Stava attraversando a piedi» FOTO

di Redazione Web

Incidente mortale a piazza dei Re a Roma, nel quartiere Tuscolano. Nella serata di sabato 28 gennaio, un giovane rider, impegnato nelle consegne a piedi, sarebbe stato investito mentre attraversava da un bus-navetta, intorno alle ore 19, all’altezza di Largo Vercelli. Il ragazzo, un 23enne di origine keniota, è morto poco dopo.

La tragedia

Ancora da definire, al momento, la dinamica dell’incidente. Da una prima ricostruzione delle persone presenti sembrerebbe che la vittima, un giovane uomo di origine africana, sia stato investito. L’incidente è avvenuto nell’ora di punta, in cui il traffico diventa caotico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza e l’automatica, ma nonostante i tentativi di rianimazione per il rider non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate erano troppo gravi ed è deceduto poco dopo.

La testimonianza social

«C'era un pullman fermo - scrive Simona nel gruppo Facebook San Giovanni -, ma non si vedevano auto coinvolte. Ho sperato tanto fosse vivo, ma era in una posizione innaturale. Mi sembrava un rider di colore, ma ero in macchina, non sono certa. Sono tanto angosciata, sembrava giovane». Che poi prosegue: «Stavo portando mio figlio dagli amici e c'era solo questa persona a terra e alcuni intorno che chiamavano i soccorsi e il pullman fermo due metri più avanti. Al ritorno c'era la polizia con i rilievi e lui a terra ricoperto da quel maledetto telo bianco».

Traffico impazzito

Pesanti le ripercussioni sul traffico in tutte le strade limitrofe. Lunghe code si registrano su via Appia Nuova, in entrambi i lati, ma anche su via Cerveteri, via Albalonga e Largo Vercelli. È la 17esima vittima sulle strade dall’inizio dell’anno nella Capitale, superato il record negativo del 2021.

