Molesta i passeggeri sulla metro e aggredisce un carabiniere: arrestato un ucraino armato di coltello

Roma, incendio all'ospedale San Pietro: notte di paura, possibile il trasferimento di 400 pazienti

Ha iniziato ain transito in una stazione delladelladi, poi ha ancheche lo aveva fermato per identificarlo. Per questo motivo, un, senza fissa dimora, è stato: i militari gli hanno anche trovato uncon una lama lunga sette centimetri.L'episodio è avvenuto presso la fermata di, la penultima prima del capolinea di Rebibbia: ilclochard aveva iniziato a molestare alcuni passeggeri quando undella stazione di Santa Maria del Soccorso, in servizio di vigilanza nella metropolitana, è intervenuto per fermarlo e identificarlo. Rifiutandosi di dichiarare le proprie generalità, l'ucraino senza fissa dimora si è poi scagliato sul militare,Per arrestare l'uomo è stato necessario l'intervento di rinforzi provenienti dalla stazione dei carabinieri di Tor Sapienza. Il carabiniere aggredito ha riportato solo delle lievi contusioni, mentre il suo aggressore,con le accuse di violenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di indicazioni sull'identità personale, lesioni personali aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, è stato ammanettato e portato in caserma, in attesa del rito direttissimo e a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.