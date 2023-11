Soumahoro, la moglie Liliane al gip: «Non ho comprato vestiti e gioielli, non avevo in uso le carte di credito»

di Tommaso Cometti

Liliane Murekatete, moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, ha parlato davanti al gip di Latina nell'ambito dell'inchiesta sulle cooperative che si occupavano della gestione di migranti e di minori non accompagnati. In dieci minuti di dichiarazioni spontanee, Liliane Murekatete ha respinto le accuse di aver utilizzato i fondi per acquistare beni di lusso.

Cosa ha detto Liliane Murekatete

Gli oggetti di lusso, le borsette costose «non li ho comprati io: gli unici pagamenti che ho effettuato sono stati gli stipendi, e le spese per acquistare il cibo per gli ospiti della struttura».

L'inchiesta

Murekatete, assieme alla madre Marie Therese Mukamitsindo e ad altre quattro persone, è coinvolta nell'inchiesta sulla gestione dei fondi pubblici da parte delle cooperative che si occupano di migranti nella provincia pontina. Indagine nella quale la Guardia di Finanza avrebbe portato alla luce un «sistema fraudolento» che avrebbe dirottato, tra il 2017 e il 2022, il denaro che arrivava per le attività di assistenza degli stranieri nel Lazio. I quali però, secondo gli inquirenti, vivevano invece in condizioni fatiscenti. La donna, assieme alla madre e a un fratello, è stata raggiunta lunedì da un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari: le accuse nei confronti dei tre - tutti oggi coinvolti nel passaggio processuale - sono a vario titolo frode nelle pubbliche forniture, bancarotta fraudolenta patrimoniale e autoriciclaggio.

