Schroder offre la cena nel ristorante stellato e l'ospite iraniano spende 6 mila euro. Lui si rifiuta di pagare (e arriva la polizia)

Voleva essere ospitale e pagare la cena ai suoi invitati. Ma quando, a fine pasto, l'ex cancelliere tedesco Schroder si è ritrovato un conto extra da 6.117 euro ci ha ripensato e si è rifiutato di mettere mano al portafoglio. Morale? Nel ristorante extralusso è intervenuta la polizia.

La cena stellata



Sabato scorso, Gerhard Schroder ha invitato un piccolo gruppo di amici e conoscenti al Lakeside, sulla riva dell'Alster, ad Amburgo: uno dei migliori ristoranti della Germania, nell'hotel The Fontenay, due stelle Michelin.

L'ex cancelliere, secondo la Bild, aveva spiegato agli ospiti che avrebbe offerto lui la cena, bevande incluse.

L'ospite iraniano

Qualcuno non ha capito, o ha finto di non capire. Si tratta di un ospite iraniano, un uomo d'affari di 41 anni, che ha ordinato appunto bevande (vino?) per 6.117 euro. Quando è arrivato il conto, Schroder si è rifiutato di pagare. L'uomo d'affari anche. A quel punto, secondo il quotidiano tedesco, un cameriere avrebbe allertato la direzione, che ha richiesto l’intervento della polizia. All’arrivo degli agenti, l’imprenditore si era già allontanato: secondo le forze dell’ordine, non sarebbe la prima volta che il 41enne crea problemi al Fontenay: potrebbe ora aprirsi un’indagine per truffa.

