Finge un infarto per non pagare il conto al ristorante e beffa 20 locali. Scoperto grazie alla foto segnaletica: rischia 2 anni di carcere

Un burlone, probabilmente ispirato da una gag del terzo film dell'ispettore Callaghan, è riuscito a non pagare il conto al ristorante fingendo un attacco cardiaco. L'uomo, un lituano 50enne, è riuscito ad applicare questo trucchetto in 20 ristoranti spagnoli, riuscendo così a consumare pasti abbondanti senza spendere un centesimo.

Come riporta il Sun, il lituano è stato individuato grazie a una "foto segnaletica" distribuita nei ristoranti della zona frequentata abitualmente dal ladruncolo. Adesso il malfattore dovrà scontare la pena in galera, dato che ha rifiutato di pagare le multe ricevute.

L'immagine ritraeva il lituano nel bel mezzo della sua "performance": sguardo assente e una smorfia di dolore. Era con questa recita che l'uomo, furbescamente, è riuscito a non pagare il conto in 20 ristoranti della Costa Blanca, zona costiera della Spagna che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

Questo il resoconto di uno dei ristoratori beffati: «Ha ordinato e consumato diversi bicchieri di whisky White Label, poi si è steso a terra e ha inscenato un attacco cardiaco».

Il manager di un altro ristorante ha raccontato: «Era molto teatrale, faceva finta di svenire e si stendeva a terra».

I proprietari dei ristoranti beffati, furibondi, hanno poi deciso di inviare una foto del lituano ad altri colleghi, nella speranza di acciuffare il manigoldo. E così è stato.

Expat fakes heart attacks to dodge paying the bill in 20 Spanish restaurants… as pic shows his bizarre ‘theatrics’.



If you can’t afford to eat out, don’t do it. #theend #thesun #alicante #restaurants #scammers https://t.co/UPpcGxR75v