Michelle Causo, le parole del baby killer ai vicini: «Nel sacco c'è del pesce»

«Nel sacco c'è del pesce». Avrebbe detto questo il 17enne fermato oggi per l'omicidio a Roma zona Primavalle di Michelle Maria Causo, ad un vicino di casa che insospettitosi anche per il sangue che usciva dal sacco ha poi allertato le forze dell'ordine. Il giovane vive al primo piano della palazzina di Via Dusmet, al piano sotto di dove il 17enne abita con la madre. È fidanzato con una ragazza di origine brasiliane in Italia per studio che racconta ciò che è successo ieri. «Il mio ragazzo ha visto il sacco nero. Lui ha chiesto cosa era, se voleva una mano a trasportarlo perché sembrava pesante e il ragazzo ha detto che c'era del pesce - spiega la giovane - ma il mio fidanzato si è subito allarmato e ha chiamato la polizia».

Poi arriva il fidanzato e aggiunge dei dettagli. «Alle 2.15 io e la mia ragazza eravamo in un parco qua vicino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Giugno 2023, 14:02

