Michelle Causo, il giallo della pistola trovata in casa del 17enne: di chi era?

Nell’appartamento di via Dusmet a Primavalle dove si è consumato l’omicidio di Michelle Maria Causo gli inquirenti hanno trovato una pistola giocattolo. Un'esatta riproduzione di una pistola vera che gli investigatori non hanno ancora capito se fosse del ragazzo che ha ucciso la 17enne o se appartenesse alla vittima. Un giallo sul quale adesso sono concentrate le indagini della polizia.

La polizia effettuerà dei rilievi su una pistola a salve rinvenuta all'interno dell'appartamento del 17enne che la scorsa settimana ha ucciso a Roma la sua coetanea Michelle.

Gli investigatori ascolteranno anche alcune persone per far luce sui rapporti che la ragazza aveva con il 17enne, ma anche per chiarire le dinamiche della cerchia di amici che i due giovani avevano in comune e la provenienza della droga rinvenuta nello stesso appartamento.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 13:54

