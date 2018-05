Ora è ufficiale: la Metro C è avanzata ancora. Alle 12 partirà la prima corsa dalla nuova fermata di San Giovanni mentre ne arriverà un'altra da Pantano-Monte Compatri. Le fermate complessive della linea dunque aumentano e arrivano a 22 per un tracciato complessivo di circa 19 chilometri che collega l’estrema periferia orientale di Roma al centro, migliorando la vita di un quadrante molto popoloso della Capitale.

Straordinaria la nuova archeo-stazione che espone i tanti reperti rinvenuti durante i lavori e che i romani potranno ammirare in un tour lungo corridoi, scale mobili e banchine nuove di zecca. La linea C segue gli stessi orari del resto della rete metro: tutti i giorni la prima e l’ultima corsa dai capolinea sono rispettivamente fissate alle 5,30 e alle 23,30 con l’eccezione del venerdì e del sabato, quando gli ultimi convogli partono all’1,30 di notte. La nuova stazione si trova in largo Brindisi, all’angolo con piazzale Appio, ed è collegata a alla fermata della linea A con una galleria sotterranea.