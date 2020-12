Massimo Boldi regala qualche soldo a un venditore di calzini in via Frattina Video

Il "milanese" Massimo Boldi regala qualche soldo a un venditore di calzini "napoletano" incontrato in via Frattina. Oggi pomeriggio, 5 dicembre, l'attore milanese, che sta per tornare in un nuovo film di Natale con De Sica, è stato ripreso a passeggio in una delle vie esclusive dello shopping romano, in compagnia di una ragazza bionda e il suo cagnolino.

Nel filmato esclusivo di Leggo , Massimo Boldi - con indosso un giaccetto blu, berretto e visiera anti-covid - viene avvicinato da un venditore di calzini. L'artista scambia qualche parola con l'uomo che gli racconta di venire da Napoli. Poi, il venditore chiede un aiuto all'attore e Massimo Boldi non si sottrae, in questo momento difficile per molti, dal dare un piccolo "contributo" all'attivia dell'uomo.

