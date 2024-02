Maestro di musica violenta l'allievo 18enne, l'ex fidanzata lo convince a denunciare: «L'ha raggirato, ora pensa di essere gay»

di Redazione web

Sarebbe stato manipolato e violentato dal maestro di musica, che lo avrebbe «convinto di essere gay» per avere rapporti intimi. Poi, a salvare il giovane di 18 anni, sarebbe arrivata l'ex fidanzata, che l'ha convinto a denunciare. L'accusato nella vicenda è un uomo di 58 anni, sul quale la Procura di Roma ha aperto un'inchiesta e che adesso rischia un processo per violenza sessuale.

La vicenda

L'inchiesta, riporta il Corriere della Sera, è partita dopo la denuncia del giovane. La vicenda risale al 2022. Il ragazzo, in un momento difficile con la fidanzata, si sarebbe confidato con il maestro di musica, che (secondo l'accusa) avrebbe approfittato di lui per convincerlo di essere gay.

Così, spinto dal 58enne, il giovane avrebbe lasciato la fidanzata e sarebbe partito in vacanza in Sardegna con l'uomo. Una volta raccontata la vicenda alla ex fidanzatina, lei lo convince a rivolgersi a un avvocato. Così, è scattata la denuncia e l'indagine sull'uomo. Successivamente, il ragazzo ha ritirato la querela, ma l'inchiesta procede.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 08:56

