Alessandra Ollari è morta, identificato il cadavere. La scomparsa denunciata dal compagno Ermete, il caso a Chi l'ha visto?

Il corpo di Alessandra Ollari è stato ritrovato in un campo a poche centinaia di metri dalla casa in cui viveva con il compagno Ermete, che ne aveva denunciato la scomparsa nel giugno scorso e aveva lanciato un appello anche a Chi l'ha visto?, che si è occupato del caso. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione, e sarà ora l'autopsia a stabilire le cause della morte della donna di cui non sembra esserci stata traccia anche nei mesi precedenti alla denuncia di scomparsa.