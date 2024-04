Antonella Di Massa, il giallo dell'auto bianca ripresa in video 11 ore prima della morte. Il marito: «Hanno visto qualcosa»

di Cristina Siciliano

Durante la puntata del 3 aprile 2024 di Chi l'ha visto, Federica Sciarelli ha approfondito nuovamente il caso di Antonella di Massa, la 51enne scomparsa a Casamicciola ad Ischia e poi ritrovata morta undici giorni dopo a Succhivo, in un campo abbandonato con alberi di arance, da due inviati della trasmissione. Antonella è stata trovata morta undici giorni dopo la scomparsa e ancora oggi nessuno è riuscito a capire cosa è successo quel giorno.

I dubbi e le domande sul caso sono ancora molti, e la famiglia vuole sapere cosa sia davvero accaduto alla donna. Durante la puntata di Chi l'ha visto viene trasmesso un video che riprende un'auto bianca che appare undici ore prima dal ritrovamento del corpo di Antonella. «L'unica macchina bianca che entra nel vicolo è questa. Questa macchina può aver visto qualcosa», ha sottolineato l'inviato di Chi l'ha visto, Francesco Paolo Del Re. «La macchina non era locale, si vede dal video che non è una macchina del posto», ha incalzato Domenico, il marito di Antonella Di Massa.

Le parole della sorella Mariella

«Io sono ancora incredula - ha spiegato Mariella -. Ho tante perplessità su come le indagini stanno presentando questa vicenda. Per me è come se fossero due persone diverse. La mia Antonella è diversa da quella delle testimonianze. Antonella mi chiedeva anche "posso prendere l'acqua?". Lei era così attenta ai rapporti con gli altri non mi spiego come riesca a fare una cosa così brutta contro se stessa».

La sorella di Antonella ha aggiunto: «Una mia amica quel giorno l'ha incontrata anche in un negozio.



Il dubbio di Domenico

Il dubbio di Domenico è sempre lo stesso. «Com'è possibile che Antonella per 11 giorni sia sparita? Nessuno l'ha incontrata? Ma allora la macchina di ricerca ha fallito - ha spiegato Domenico a Chi l'ha visto-. Abbiamo fallito tutti quanti. Se facciamo solo ricerche all'esterno di conseguenza dovrebbe stare al sicuro in una struttura. La macchina dei soccorsi è fondamentale». Anche Antonello, l'amico di Antonella Di Massa ha lo stesso dubbio di Domenico. «Dieci giorni sono un tempo lunghissimo - ha spiegato Antonello -. Qui sono venuti elicotteri, guardia, cani di tutti i tipi, protezioni civile, soccorritori, qui c'era un mondo - ha spiegato Antonello -. Ma non riuscire a trovarla è assurdo».

Chi c'era a bordo dell'auto

Francesco Paolo Del Re, dopo qualche minuto dall'appello in diretta, è stato poi raggiunto da Kevin e Davide, i ragazzi che erano nella macchina bianca. Tutto questo è avvenuto durante la puntata di Chi l'ha visto. "Quella sera siamo passati di lì perché la curiosità ci ha portato lì dentro, in quella strada - hanno spiegato i due ragazzi -. Volevamo vedere il posto dove era sparita Antonella. Non ci ha contattato nessuno".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 3 Aprile 2024, 23:02

