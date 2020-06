Fotografia, Ludovica Anzaldi presenta "Human range": «Il progetto del mio cuore sulle donne»

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Giugno 2020, 12:27

La bellezza femminile in ogni suo aspetto: ragazze, mamme, donne adulte, italiane, francesi, africane e orientali, artiste o stagiste catturate in un momento significativo della loro vita. Tutte unite dalla voglia di raccontarsi, superando tabù e imposizioni, attraverso proprio un autoritratto fotografico. Nasce da qui il progetto “Human range”, sullo sguardo femminile della fotografa, Ludovica Anzaldi, che è composto da: istantanee, video, un documentario e un libro, composto da 25 capitoli con più di 100 foto, che trasportano il lettore nella vita di queste donne. «E’ il progetto del mio cuore. E’iniziato due anni e mezzo fa. È un puzzle di vite, in cui ogni protagonista ha deciso di raccontare la propria storia attraverso i miei occhi – spiega Ludovica Anzaldi -. Lo scopo è quello di mostrare queste donne non con la percezione dell’altro, ma come si vedono loro stesse».A scorrere davanti agli occhi dello spettatore sono le facce e i corpi delle donne catturate in un momento importante, come ad esempio davanti al mare, durante uno stage all’estero, nella camera da letto, tra i fiori e le piante, o su una poltrona familiare.«Queste foto sono momenti di libertà senza paura - aggiunge Ludovica - parafrasando la celebre frase di Nina Simone, cantante, che diceva che la libertà era: nessuna paura. Il progetto è ancora in corso e sta continuando ad esempio, con la manifestazione dell’ 8 marzo, svolta in Messico.