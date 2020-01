Luca Sacchi, il suo migliore amico confessa: «Era succube di Anastasiya»

Domenica 26 Gennaio 2020, 16:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

», sono queste le parole del migliore amico di. Il ragazzo, amico del 23enne personal trainer ucciso lo scorso 23 ottobre davanti al pub John Cabot di Roma, ha raccontato a Il Tempo di come laper lui che si sarebbe lasciato trascinare.Secondo l'amico Luca non si sarebbe mai messo in un giro simile di sua volontà, ma sarebbe stato spinto prorio da Anastasiya. «Luca si faceva trascinare senza valutarne le conseguenze», ha dichiarato, «Lei aveva una forte influenza su Luca», poi spiega con un esempio, «benché avessi cenato con Luca a base di carne, Luca per accondiscendere alle volontà di Anastasiya e Giovanni (Princi), che avevano abitudini vegane, faceva mostra sui social network di esserlo anche lui».Nicolas spiega poi come il rapporto con Luca fosse cambiato negli ultimi tempi, proprio a causa delle sue nuove frequentazioni. Quando Princi ha iniziato a frequentarsi con Luca Di Nicola ha ammesso di essersi allontanato: «Giovanni è un soggetto strano che parlava di csoe assurde utilizzando un tono molo serio»