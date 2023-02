Luana e la madre Elena morte in casa Roma, a Chi l'ha visto spunta una quarta persona: ecco chi è

di Redazione web

Novità sul caso di Luana Costantini, la signora ritrovata morta insieme a sua madre Elena nell'abitazione a Roma, dopo giorni. A Chi l'ha visto si torna a parlare del giallo che coinvolge il compagno di Luana, Paolo "lo sciamano". Ma non solo. La conduttrice Sciarelli rivela che è spuntata una quarta persona: Marco. «E' finita in una maniera paurosa. Spero non sia stato nessuno a ucciderle perchè sarebbe agghiacciante» dice Marco, il giovane ragazzo intervistato dalla giornalista del programma. «Io sono uscito l'ultima volta da quella casa il 28 dicembre» dice Marco, mentre Paolo il 28. Ho visto per l'ultima volta Elena il 24 a pranzo, era viva». Che siano entrate altre persone dopo, dunque? Il sospetto di Marco è questo e, così, la storia s'infittisce.

Marco, mostrandosi a telecamere accese, porta con sè l "olio di cupido", la pozione pubblicizzata anche dallo sciamano come un medicinale al naturale. Marco, infatti, apparteneva al "Movimento di Cubitrix" («Un sistema parallelo per il cambiamento tanto atteso» diceva Luana). Come loro, anche Marco sponsorizza queste pozioni: «Sabbia, menta alloro, kiwi, olio di semi ed oliva e petali di rosa» dice Marco, elencando gli elementi contenuti nell'olio.

Il ritrovamento

Elena e la figlia vivevano in appartemento di Roma. Luana aveva 54 anni, era un'ex operatore socio sanitario no vax che ha perso il lavoro dopo la decisione di non vaccinarsi. Insieme a loro c'era il compagno di Luana, Paolo che da un anno viveva con loro ed era noto come "lo sciamano". Quando sono stati ritrovati i cadaveri delle donne, però, Paolo era tornato a casa sua in Puglia, a Lecce. La conduttrice manda in onda un video TikTok pubblicato dallo stesso Paolo in cui si presenta appunto come lo sciamano e in cui spiega di occuparsi del settore benessere, di meditazione e molto altro. Ma a fare un video molto simile, dopo poco tempo, è la stessa Luana che parla di "Cubitrix": «Un sistema parallelo per il cambiamento tanto atteso, un server per gli individui creativi. Contattateci» conclude nel video.

I risvolti

Durante la diretta, la conduttrice si collega con il meccanico di Luana che la conosceva bene e spesso le sistemava guasti al motorino. «Luana usava il motorino per andare a far la spesa e muoversi, è fermo lì da 3 giorni. Il meccanico ha dichiarato che Luana l'ha vista una settimana prima di morire: «Mi sembrava strano che il motorino stesse fermo da giorni e ho citofonato, mi ha aperto poco la finestra le ho chiesto come stesse, ma lei era strana». Nei giorni successvi lo stesso meccanico vede sempre una luce accesa e decide di lanciare l'allarme. E, di lì, la scoperta dei cadaveri. I vicini riportano che le persone intorno a lei erano stupite dalla sua dipendenza dallo sciamano che aveva un'influenza forte su di lei.

Le indagini

Ma il mistero sullo sciamano s'infittisce. Al momento del ritrovamento dei cadaveri, Paolo se n'era andato nel suo paese in provincia di Lecce, in Puglia. «Praticava riti esoterici, ma questo non influisce in nessun modo sulle indagini» afferma l'avvocato di Paolo. In molti si chiedono se si fosse accorto della morte delle due donne o se, sapesse già. Paolo ha subito un brutto incidente da giovane per cui i suoi connotati sono cambiati e aveva perso l'olfatto. Il programma di Rai3 continua a lanciare l'appello a chiunque abbia visto qualcosa o possa aver sentito un dettaglio importante.

