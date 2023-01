Madre e figlia morte in casa: l'ombra del satanismo. «Mozziconi di candele e tunica: resti di un rito esoterico»

di Redazione web

Due corpi in decomposizione vengono ritrovati venerdì 19 gennaio in un appartamento al Trionfale. Sono quelli di Luana Costantini, 54 anni, e di sua madre, Elena Bruselles, ex infermiera 83enne, malata di Alzheimer, morta probabilmente a ridosso del 28 dicembre.

L'ombra del mistero sul decesso delle due donne

La donna più anziana sarebbe morta da almeno un mese, almeno questo ha detto il primo riscontro del medico legale. La figlia, 54 anni, invece da qualche giorno fa, al massimo una settimana. La loro sembrava una morte naturale ma adesso è spuntata anche la pista dei riti esoterici, del satanismo e probabilmente di una setta occulta. E sul decesso delle due donne spunta l'ombra del mistero.

Nella casa - come riporta Repubblica - c'erano quelli che «sembrano i resti di un rito esoterico: candelotti, mozziconi di candele, una tunica». Luana, la figlia 54enne che aveva un fratello e una sorella, è stata descritta dai vicini come una persona tranquilla e discreta ma ad un certo punto, fanno sapere gli inquirenti, «nella sua vita non è entrato questo santone che si faceva chiamare sciamano e vendeva alghe online».

Luana su Facebook aveva due profili. Il primo non lo usava da due anni, sull'altro ha continuato a pubblicare fino a dopo Natale. E cosa metteva? Articoli e post a tema esoterico con rimandi alle attività social di una "comunità del paranormale", una setta che lei definisce "fratelli e sorelle". Sulla loro pagina sponsorizzano corsi di magia, di tantra nero, divinazione. E vendono online anche rune e tavole ouija, da usare durante le sedute spiritiche. Il fondatore della comunità - che si fa chiamare "Shamano Shekhinà Shekhinà" - è un uomo che in passato sarebbe stato fidanzato della donna, e che gli inquirenti stanno per ascoltare: non è indagato, ma gli agenti vogliono sapere di più sulla storia della sua ex fidanzata.

