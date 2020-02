Tor Bella Monaca: rischia di chiudere la libreria del quartiere: Il Pd Campidoglio: «Presidio culturale importantissimo, bisogna salvarla»

«La crisi delle librerie romane colpisce anche le periferie. A rischiare la chiusura questa volta è la libreria Booklet Le Torri, nel municipio VI di Roma. Situata nel cuore di Torbellamonaca, rappresenta uno dei pochi centri culturali e di aggregazione, in un quartiere già sguarnito e sofferente. Vanno sostenuti i librai e gli esercenti come Alessandra Laterza che con coraggio fanno impresa sociale a vantaggio del quartiere e della città. La chiusura di questo luogo sarebbe gravissimo». Così in una nota il gruppo capitolino del PD. «Si tratta di un presidio culturale, riscatto civile e di ritrovo sociale. Sono rimasti solo sessanta giorni di tempo per provare a salvarla. Il Campidoglio intervenga al più presto e scongiuri la chiusura della libreria. Nei prossimi sessanta giorni presso Booklet sono in programma diverse presentazioni, ma anche laboratori per bambini perché la libreria di Tor Bella Monaca è anche un punto di ritrovo, confronto e crescita.» Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Febbraio 2020, 17:50

