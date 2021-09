Ostia, lampioni stradali impazziti: sul lungomare niente fuochi d'artificio ma effetto... discoteca VIDEO

Niente fuochi d'artificio a Ferragosto, ma ad Ostia i residenti si possono "consolare" con il fenomeno dei lampioni impazziti sul lungomare. Sì, proprio così: come in un film di fantascienza. Roba da non credere, non fosse che è realmente successo e il video impazza nelle chat di whatsApp degli abitanti della zona.

Sul lungomare Paolo Toscanelli, poco distante dal Pontile di Ostia, i lampioni stradali la sera impazziscono e cominciano a spegnersi ad accendersi come fossero un albero di Natale o un presepe. Quello che si crea, e che si nota nel video di cui Leggo è venuto in possesso, è un effetto discoteca che può mette anche a rischio l'incolumità degli automobilisti di passaggio. A Roma pensavamo di averle viste tutte, ci mancava il palo della luce stroboscopico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Settembre 2021, 15:17

