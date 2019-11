Iva Zanicchi presenta il suo nuovo libro Nata di luna buona

Lunedì 11 Novembre 2019, 08:55

Cantante, presentatrice, artista grintosa e passionale., volto popolare della canzone e della televisione italiana, unica donna ad aver vinto per tre volte il, torna con il suo ultimo libro Nata di luna buona. L’appuntamento è alle 18 dell'11 novembre alla Mondadori Bookstore di Roma - Via Tuscolana 771.Dopo, suo primo romanzo (dedicato a tutte le donne della sua famiglia), l’Aquila di Ligonchio ha deciso di scrivere un’autobiografia completa, che traccia tutta la sua vita, dall’infanzia fino ad oggi, attraverso ricordi teneri, divertenti e retroscena di episodi inediti, con il piglio ironico e schietto che la caratterizza da sempre. Molti racconti riguardano gli inizi della sua carriera, i tour in giro per il mondo, i momenti difficili, l’amore e il profondo legame verso la sua famiglia e la sua terra. Un libro che racconta un cammino, dal secondo dopoguerra a oggi, che descrive minuziosamente la carriera di una delle figure più amati della televisione italiana, che partita da un piccolo paesino isolato sull’Appennino tosco - emiliano è riuscita ad esibirsi sui più prestigiosi palchi internazionali, diventando la più popolare tra le cantanti italiane.Il libro è caratterizzato anche da molti momenti ironici come la descrizione di quando è nata: «Tutti in famiglia aspettavano il maschio, invece ero nata io. L’unico che mi aveva voluto salutare, mosso dall’affetto e dalla curiosità, era stato il mio bisnonno Lorenzo. Appena lo aveva visto mia madre si era messa a piangere: “Oh nonno, che disgrazia, è nata un’altra femmina e per di più bruttina”. Al che lui si era affacciato sulla cestina e aveva pronunciato queste parole: “Oddio, non è poi così bruttina, questa bambina è nata con la Luna buona, sarà fortunata”».