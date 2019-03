Un uomo è stato investito stasera nel quartiere Parioli a Roma da un'auto che ha proseguito la corsa. È accaduto in via Filippo Civinini. L'uomo, un 50enne, è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto polizia e polizia locale. È in corso la caccia al conducente della Jaguar di colore blu con targa francese che ha travolto il pedone. Ultimo aggiornamento: 21:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA