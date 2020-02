Incidente sulla Tiburtina, auto contro tir: 57enne muore sul colpo, grave il figlio

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Febbraio 2020, 10:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA

alle prime luci dell'alba sullaL'impatto è avvenuto intorno alle 5.05 del mattino in via Tiburtina 1494 in direzione Tivoli, alle porte di Roma. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un autoarticolato e una Volkswagen Sharan.Un uomo, un marocchino di 57 anni, è morto nello scontro, insieme a lui si trovava sulla vettura anche un 28enne di origini marocchine trasportato in codice rosso all'ospedale Sandro Pertini. Sul luogo sono giunti immediatamente i soccorsi, ma purtroppo per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare. Illeso, invece, il conducente del camion. Insieme ai sanitari sul luogo dell'incidente sono intervenuti il Gruppo Casilino della Polizia locale e di supporto il gruppo Tiburtino per effettuare i primi rilievi.