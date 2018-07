Incidente stradale sulla Pontina, muore motociclista: caos traffico

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un motociclista ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada regionale 148 Pontina, all'altezza della Migliara 49, tra Latina e Sabaudia. Secondo le prime informazioni l'uomo ha perso il controllo della moto - una Honda - ed è uscito dalla carreggiata, mentre si dirigeva verso il capoluogo. Stava forse facendo rientro a casa.A chiamare i soccorsi sono stati gli automobilisti di passaggio, ma quando sono arrivati i sanitari dell'Ares 118 per la vittima - un uomo di Latina di 41 anni - non c'era già più nulla da fare. Inutile l'intervento dell'eliambulanza, fatta arrivare dopo che i soccorritori si sono resi conto che la situazione era disperata. Traffico rallentato nella zona, dove sono in corso i rilievi da parte dei Carabinieri.