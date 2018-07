Roma, schianto frontale sulla via Ardeatina: strada chiusa da 4 ore, gravissimi i due conducenti

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Terribile incidente, oggi pomeriggio a Roma. In via Ardeatina un furgone si è scontrato frontalmente con un'altra auto che sopraggiungeva in senso contrario. L'impatto è stato violentissimo e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per tagliare le lamiere dei veicoli e portare fuori dell'abitacolo i conducenti. Sia il guidatore del furgone che quello dell'utilitaria sono stati trasportati in gravissime condizioni in ospedale. Entrambi sono in codice rosso ed entrambi sono in pericolo di vita. Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15 e da 4 pre la via Ardeatina è chiusa tra vicolo San Sebastiano e le fosse Ardeatine. Sul posto i vigili urbani dell'8° gruppo.