Schianto nella notte a Ladispoli: con l'auto contro un palo, morto un 47enne

Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22-09-2018 21:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tragedia nella notte a. Un uomo di 47 anni, residente a, è uscito fuori strada mentre percorreva la via Aurelia finendo contro un palo nei pressi della rotatoria. Lo schianto dopo la mezzanotte e mezza. Per il conducente non c'è stato nulla da fare, nonostante il tentativo di rianimarlo da parte dei medici del 118 intervenuti. Rilievi affidati ai carabinieri di Ladispoli. È la quarta vittima sulla via Aurelia in mesi.Questa mattina invece schianto frontale tra due auto in via del Sasso a Cerveteri. Due i feriti gravi, di cui uno portato in gravissime condizioni con l'eliambulanza al Policlinico Gemelli. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco.