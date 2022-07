Roma-Civitavecchia, incidente sulla A12: un morto e tre feriti, ​chiuso (e poi riaperto) tratto tra Fregene e il bivio con l'autostrada

Maxi incidente sull'autostrada A12 Roma-Civitavecchia poco prima delle 13:30. Il tratto compreso tra Fregene e il bivio con l'Autostrada A91 Roma-Fiumicino in direzione Roma è stato temporaneamente chiuso. L'incidente è avvenuto al km 3 e ha coinvolto quattro auto: una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. All'interno del segmento chiuso si sono registrati due chilometri di coda.

Incidente sulla Roma-Civitavecchia: il traffico

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso, si registrano 2 km di coda. Per chi è diretto verso Roma, è consigliato uscire alla stazione di Torrimpietra e percorrere la strada statale 1 Aurelia in direzione Roma.

