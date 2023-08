Incidente a Roma, ambulanza si schianta contro una monovolume e si ribalta: sette feriti, anche un bambino di 2 anni

di Valerio Salviani

Paura per un incidente tra un'ambulanza e un'auto monovolume avvenuto oggi, martedì 22 agosto, in via Walter Tobagi, altezza via Ruderi Casacalda, a Roma. Nello schianto sono rimaste coinvolte sette persone, tutte trasportate in ospedale. Tra loro anche un bimbo di 2 anni. Nessuno si trova in gravi condizioni. Pattuglie del VI Gruppo Torri della Polizia Locale sono intevenute per i rilievi del caso.

Colpisce il papà con un pugno durante una lite e l'anziano muore. Il 36enne si suicida sconvolto dal dolore

Tesla si schianta contro un albero, poi l'esplosione: morto il conducente, la moglie cita per danni l'azienda

Cosa è successo

Nell'incidente sono state coinvolte un'ambulanza, che non trasportava feriti, e una Peugeot 2008. A bordo dell'auto medica c'erano 3 sanitari. Sull'auto, invece, quattro persone: tra cui una donna di 31 anni, il figlio di 2 e il padre del bimbo. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Ruderi Casacalda. Tra i due mezzi, è stata l'ambulanza ad avere la peggio. Il mezzo si è infatti ribaltato su un fianco. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 16:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA