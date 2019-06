Rom dà fuoco a un bus Atac nel deposito. L'azienda in una nota: «l'incendio è doloso»

Domenica 23 Giugno 2019, 14:56

È stato distrutto dalle, intorno alle 22:30 di sabato sera, un, fermo al deposito di Via Candoni in zona Magliana (Roma), in attesa che venisse riparato.L'incendio è stato spento dai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto subito dopo l'allarme. riuscndedo a evitare che le fiamme si propagassero agli altri autobus. E' stata poi la volta dei carabinieri che hanno avvertito l'autorità giudiziaria di quanto accaduto. Non ci sono feriti fortunamente.: «Ieri sera - si legge in una nota - intorno alle 22,30, un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento Atac di Magliana, e ha dato alle fiamme un bus dismesso destinato alla rottamazione. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita visionando le immagini di videosorveglianza. Atac ha immediatamente allertato le forze dell'ordine che hanno attivato le indagini per identificare l'uomo, e i vigili del fuoco, che hanno spento l'incendio. Non ci sono state conseguenze per le persone né danni ulteriori».(foto d'archivio)