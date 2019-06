Roma, sciopero martedì 25 giugno: tutte le informazioni

SCIOPERO ATAC MARTEDI' 25 GIUGNO

SCIOPERO MEZZI PUBBLICI 25 GIUGNO FASCE GARANZIA

Sabato 22 Giugno 2019, 12:02

Si prepara un'altra giornata di disagi per i cittadini della Capitale. Infatti,è previsto unodi 24 ore indetto dai sindacati(Organizzazione Sindacati Autonomi e di Base) e(Unione Sindacale di Base). Lo stop deie ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Roma-Lido e Termini-Centocelle.Loera programmato per il 20 giugno ma è stato spostato a. L'Usb denuncia la quasi totale assenza di servizi igienici ai capolinea, la negazione continua di ferie adeguate a un sufficiente recupero psico-fisico, lo stato usurato dei mezzi, l’assenza di aria condizionata nei mesi caldi, tutte situazioni che causano un peggioramento delle condizioni di salute dei lavoratori.I mezzi pubblici saranno comunque garantiti da inizio corsa fino alle 8.30, e poi dalle 17 alle 20. A(Termini Centocelle, Roma Civita Castellana Viterbo e Roma Lido). Previste le consuete fasce di garanzie dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Regolari linee Roma Tpl, Cotral e TrenitaliaNessuno sciopero e servizio quindi abituale anche sulle linee di Cotral e Trenitalia. L'agitazione non coinvolgerà le linee di Roma Tpl. Servizio abituale, dunque, sui collegamenti bus 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 044, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 344, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 703L, 710, 711, 721, 763, 764, 767, 771, 775, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.