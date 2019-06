Bus Atac israeliani mai utilizzati, il consigliere Bordoni: «Un altro buco nell'acqua della Raggi»

"Meglio non far niente che danni e' il consiglio che verrebbe di dare alla giunta che tra mezze verita' e incompetenza centra un altro buco nell'acqua". Cosi' in una, in merito alla questione dello stop al contratto di Atac per i 70 bus israeliani. "Non bastava la vergogna di aver avuto per mesi una metro non stop, che da Termini a Flaminio saltava tutte le fermate del centro storico da Repubblica a Spagna. - aggiunge Bordoni - L'amministrazione ha pensato bene di far viaggiare non stop anche 70 autobus israeliani destinati ad implementare le linee dell'Atac che, dopo il loro tragitto virtuale Tel Aviv-Roma, avrebbero dovuto servire la Capitale con le rimesse piene di vetture ormai a fine servizio. A quanto apprendiamo l'Atac invece ha risolto il contratto con il fornitore dei bus a noleggio provenienti da Israele che sarebbero dovuti entrare in servizio in primavera adducendo una manca consegna nei tempi previsti. - continua Bordoni - Non si puo' escludere, tuttavia, che le problematiche possano essere altre e diverse come, ad esempio, che questi bus a noleggio, tanto annunciati dalla Raggi, avrebbero solo fatto compagnia nei depositi a tutti quelli che hanno preso fuoco nell'ultimo anno trattandosi di mezzi immatricolati euro 5 e non euro 6 quindi al di fuori delle normative comunitarie. Meglio non far niente che danni e' il consiglio - conclude Bordoni - che verrebbe di dare alla giunta che tra mezze verita' e incompetenza centra un altro buco nell'acqua".