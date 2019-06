Rapina in casa in pieno giorno: accoltellato da banda di rom, grave 21enne

Domenica 23 Giugno 2019, 09:39

Si sono introdotti in casa sua, lo hanno accoltellato al torace con un cacciavite e lo hanno mandato in osptedale in condizioni critiche. E' successo ad, dove un ragazzo di 21 anni, come scrive, è stato aggredito in casa da una banda di Rom, che lo ha appunto ferito al torace mentre cercava di difendersi.Il ragazzo, si legge sempre sul giornale romano, è ricoverato all'ospedale San Camillo in condizioni critiche. La banda di Rom, che era entrata nella casa del ragazzo per svaligiarla, è ora braccata nelle campagne del litorale romano. Il gruppo è composto da due uomini e una donna; i tre, poco prima di pranzo, sono entrati al primo piano di un palazzo in via Fratelli Palma, quartiere Saline a pochi metri dalla via del Mare.Secondo quanto stanno ricostruendo gli inquirenti i tre rom erano convinti che in casa non ci fosse nessuno, visto che le serrande dell'abitazione erano completamente abbassate.La banda ha così scavalcato il cancello riuscendo ad entrare in casa forzando la serratura grazie al cacciavite con il quale hanno poi ferito il ragazzo.Il ventunenne, svegliato dal rumore, si è trovato i tre ladri nella stanza da letto: ne è nata una colluttazione. Il ragazzo cercava di difendere i suoi risparmi, ma uno dei tre rom lo ha colpito al torace con il punteruolo. Il giovane è subito crollato in terra dopo aver strappato un lembo della maglietta di uno dei tre ladri, che sono scappati dalla porta di ingresso della casa.La banda, però, mentre si allontanava, è stata vista da alcuni vicini chehanno fornito anche un identikit dei tre componenti alle forze dell'ordine intervenute sul posto. Altri condomini, si legge sempre nel pezzo di Mirko Polisano, hanno soccorso il giovane e chiamato un'ambulanza: ha un polmone perforato. Immediato il trasferimento in codice rosso all'ospedale San Camillo, dove è tutt'ora ricoverato.