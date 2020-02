Il sogno di Fellini prosegue nell'omaggio di Natino Chirico alla sua Roma

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Febbraio 2020, 20:51

Continua l’omaggio - iniziato a fine ottobre 2019 all’Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires - dell’artista regginoal geniale regista romagnolodi cui quest’anno si celebra il centenario della nascita (20 gennaio 1920). “” è la mostra, a cura di, che inaugurerà domani 20 febbraio 2020, alle 18 (visibile fino al 7 marzo) e che raccoglie le quindici opere-sagome in movimento, come se Fellini fosse ancora in quella Roma che amava tanto. Durante la serata inaugurale alle 19.30 Chirico si esibirà in una performance-site specific durante la quale terminerà un’opera dedicata al grande regista italianoLEGGI > Con l'artista Natino Chirico, Fellini è da esportazione: mostra-performance in Argentina Federico Fellini verrà raccontato davanti al pubblico di Roma, città che egli tanto amò, oltre che dal pennello di Natino Chirico, da Fausto Fiume proprietario della Galleria Fidia, che ricorda (lui ancora bambino) il regista e la moglie, Giulietta Masina, salutare suo padre allora direttore di un noto ristorante di Piazza del Popolo.In Natino Chirico la figura dell’artista e dell’uomo si fondono in un’unica cosa, senza mai trascurare i sogni e le passioni personali, elementi imprescindibili dall’incessante creatività che ne caratterizza l’intera poetica.«Chirico ritrae Federico Fellini nella medesima postura a evocarne la coerenza professionale e sentimentale, che con il ripetersi inconfondibile della sua stessa sagoma ne conferma la propria poetica cinematografica - spiega la curatrice Caltenuovo - Fellini, un regista non replicabile se non dall’eco internazionale, la cui importanza ritrova significato in questa metafora iconologica creata da Natino Chirico».Nella mostra ci saranno anche alcune opere di Natino Chirico dedicate alla figura di Charlot di cui fu grande interprete l’attore Charlie Chaplin: Fellini amò profondamente Giulietta Masina, che lo stesso Charlie Chaplin definì “una Charlot donna”. La prima volta che la Masina interpretò i panni di un pagliaccio del Circo fu infatti per il film “La Strada” che ne valse il Premio Oscar nel 1957.Galleria Fidia, Via A. Brunetti 49 ROMA - dal lunedi al venerdi 10-13 / 16-19.30 sabato 10-13 Tel 06 3612051 – 3381359307 info@artefidia.com