Natino Chirico in Argentina con la mostra-performance su Fellini a cura di Miriam Castelnuovo

Lunedì 4 Novembre 2019, 22:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un amore "da esportazione" per il cinema e per Fellini in particolare. L'artista regginoè stato protagonista di una tripla performance artistica in Argentina. Il Maestro ha proposto - nell’ambito della Giornata del contemporaneo - un format/evento artistico - curato da- dal titolo "Dedicato a Federico Fellini" ed ospitato rispettivamente al MACLA/Museo de arte contemporáneo latinoamericano di La Plata (25 ottobre); al Museo Castagnino di Rosario (29 ottobre) ed infine alla sala Roma dell'Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires diretto da(il 31 ottobre).Chirico ha realizzato nelle tre sedi un’installazione performativa in due momenti ispirata all’opera di Fellini: quello iniziale, in cui il Maestro ha preparato il fondo della tela e la seconda durante la quale ha completato la propria opera con una serie di interventi sulla tela. La performance è poi stata completata dall’installazione della sagoma di Fellini preparata da Chirico e dall'audiovisivo di accompagnamento della performance creativa. Il maestro ha donato le opere realizzate in occasione di ogni evento alla sede che ospita la sua performance.Le opere create per l'occasione ed altre tematiche portate dall'Italia fanno invece parte di una mostra - ospitata Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires dal 1 novembre al 20 dicembre - propedeutica alle celebrazioni del centenario di nascita del grande regista italiano (il 20 gennaio 2020).La Giornata del Contemporaneo, iniziativa che fino a due anni fa era italiana, dal 2018 è diventata internazionale, sostenuta da AMACI/Associazione dei musei d'arte contemporanea italiani, dal ministero degli Affari Esteri e dellal Cooperazione, in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura e le Ambasciate.