Bus senza pedana, prete in carrozzina lo blocca: «Rispettateci». E Atac ne manda un altro

Odissea #Atac 👈un disabile ferma il trasporto perché nessun autobus della linea municipalizzata di #Roma riesce a farlo salire a bordo?non dovrebbero essere attrezzati? Dopo milioni di euro che pagano i “romani” per queste linee che funzionano a goccia?..il signore👏👏👏👏 pic.twitter.com/zmMBi88F2g — Antonio Benni -🇮🇹🇮🇹🇮🇹 (@benq_antonio) July 9, 2019

Giovedì 18 Luglio 2019, 10:04

Il suo sfogo, finito in unè diventato virale: un, qualche giorno fa, ha bloccato il passaggio di una Roma, la linea 160, perché sul mezzo non c’era la pedana che doveva consentirgli di salire a bordo. «Non siamo spazzatura, ci dovete rispettare», le sue parole, arrabbiate quanto assolutamente comprensibili.«Qui passano cinque linee, nessuna ha la pedana. Da qui non mi sposto», le sue parole, finite online e postate in un tweet che ha fatto centinaia di condivisioni. Una protesta che è andata avanti 20 minuti, finché l’Atac non ha inviato un altro autobus, stavolta dotato di pedana per i disabili.Dagli uffici di Atac, scrive Repubblica, è arrivata la spiegazione: «Purtroppo sui mezzi più vecchi non sono previste le pedane, un disservizio di cui ci siamo scusati - hanno fatto sapere dalla municipalizzata - Non appena abbiamo ricevuto la segnalazione ci siamo adoperati per inviare un altro mezzo provvisto di pedana».