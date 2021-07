"I Nasoni Raccontano", lo spettacolo itinerante per festeggiare i cento anni di Centocelle

A Roma Centocelle compie un secolo e per l’occasione la Città Ideale presenta un’edizione speciale dei “I Nasoni Raccontano”, spettacolo itinerante che prende vita tra le strade dello storico quartiere romano raccontandone storia e identità.

Per i cento anni di Centocelle lo spettacolo "I Nasoni Raccontano" (Foto di Manuela Giusto)

“I Nasoni Raccontano”, spettacolo per i 100 anni di Centocelle

Una grande festa per i cento anni di Centocelle, che nel 1921 vide la creazione del primo nucleo edilizio di quella che è l’unica borgata di Roma antecedente al fascismo. Per celebrare l'occasione La Città Ideale presenta un’edizione speciale dei “I Nasoni Raccontano”, lo spettacolo itinerante che prende vita tra le strade dello storico quartiere romano e ne festeggia il compleanno, raccontandone storia e identità, facendo incontrare aneddoti e narrazioni degli abitanti con la Storia ufficiale, il tutto ai piedi delle rappresentative fontanelle romane.

Lo spettacolo "I Nasoni Raccontano" (Foto di Manuela Giusto)

“I Nasoni Raccontano” prenderà il via da Piazza delle Gardenie: attraverso le iconiche fontanelle della città eterna, si leggono le memorie ed i segreti che Centocelle custodisce. Personaggi del passato, storie mai dimenticate e frammenti della storia del quartiere riemergono attraverso la drammaturgia di Fabio Morgan per la regia di Leonardo Buttaroni. In “scena” a dar voce alle vicende e agli abitanti del quartiere: Matteo Cirillo, Ilario Crudetti, Chiara David, Alessandro Di Somma, Arianna Martines, Diego Migeni, Emiliano Morana, Giulia Nervi, Riccardo Viola. Le scene e i costumi curati da Alessandra Muschella, con l’aiuto di Martina Catelli, e le luci di Martin Emanuel Palma condiranno le ambientazioni di questa edizione.

