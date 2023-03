Grazia morta a 42 anni dopo un intervento di routine per la tiroide. Il marito chiede giustizia: «Voglio la verità»

di Redazione web

Grazia Sabatini è morta a 42 all'ospedale Sant'Andrea di Roma per le complicanze dovute a un intervento «di routine» alla tiroide. Era un'impiegata. La sua morte improvvisa ha distrutto la sua famiglia. Ha lasciato una figlia di 11 anni e un marito che adesso vuole la verita.

«Non era preoccupata mia moglie. Le avevano spiegato che l'intervento chirurgico al quale doveva sottoporsi, una tiroidectomia, era un'operazione di quelle che si eseguono molte volte e tutti i giorni, in tantissimi ospedali italiani. Tutto era andato bene, lamentava solo un fastidio alla gola, e doveva essere dimessa», le parole di Giovanni Mariani a un amico di famiglia, riportate dal Messaggero.

Aperto un fascicolo

L'intervento era andato tutto bene, poi improvvisamente il giorno dopo si è aggravata e la donna è stata riportata in sala operatoria, ma la situazione è precipitata. Così Grazia Sabatini è stata trasferita d'urgenza in rianimazione dove venerdì è deceduta. Sulla morte di Grazia la procura ha aperto un fascicolo. Il marito si è affidato a un legale. Il suo unico obiettivo è avere indietro la verità, per non convivere tutta la vita da solo con il dolore di una tragedia senza risposte.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 12:40

