Proietti e l'ateneo RomaTre, ecco l'archivio del Globe Theatre, Shakespeare a Roma

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 07:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi saremmo pronti pure domani a ripartire. Ma come? Bisognerebbe intanto avviare i lavori per sistemare il teatro, che è all’aperto, dopo le intemperie dell’inverno. E poi, la gente verrà? Non so nemmeno a chi chiedere risposte».È il dubbio (amletico) diin conferenza stampa via social, ieri, per annunciare la nascita (oggi) dell’Archivio Silvano Toti www.globetheatreroma.com . Realizzato grazie alla collaborazione tra il teatro - su impianto dell’omonimo shakespeariano nel parco di Villa Borghese a Roma - e l’università, l’Archivio mette a disposizione di studenti e studiosi i materiali di diciassette anni di lavoro e spettacoli suche sin dall’inizio hanno avuto la direzione artistica di Proietti. Un corpus unico di centinaia di video, foto, copioni, bozzetti, dati statistici del pubblico, studi critici, note di regia e rassegne stampa per documentare il dietro le quinte del Globe e il lavoro che registi, costumisti, attori, attrezzisti, dentro e fuori la scena, hanno svolto dal 2003 a oggi.Il materiale può essere consultato al Centro multimediale del dipartimento lingueletteratureculturestraniere.uniroma3.it di RomaTre, ma un assaggio lo si può avere sul sito archiviogloberoma.uniroma3.it . Tra le chicche, il Romeo e Giulietta con cui si aprì la stagione (e il teatro) nel 2003 e le foto della Notte Bianca, con Proietti a governare gli attori e il pubblico che entrava a scaglioni.