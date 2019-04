Gianluca Franceschina avvistato a Roma? Si riaccende la speranza per il fotografo scomparso a dicembre

Gianluca Franceschina scomparso a Quistello da un mese e mezzo: ora si teme il peggio

Era vestito decentemente - ha raccontato la testimone alla polizia - indossava un paio di jeans strappati come quelli che vanno di moda tra i giovani, una maglietta bianca ed un piumino verde oliva. Aveva la barba leggermente più lunga rispetto a quella che aveva nelle ultime sue foto scattate prima della scomparsa

Una speranza chein provincia discomparso nel nulla ilsia ancora vivo, arriva da unda una studentessa mantovana che vive nelòla Capitale. La ragazza lo avrebbe visto vagare dentro la galleria commerciale dello, e lo avrebbe chiamato anche per nome. Secondo quanto raccontato dalla ventitrenne alla polizia ferroviaria,in un primo momento non avrebbe risposto all' esclamazione, ma dopo ha confermato di essere proprio lui e di non volere tornare a casa.di video sorveglianza della stazione con la speranza di individuarlo.«». Qualche ora prima che le tracce disi perdessero quel maledetto 13 dicembre, l' uomo era uscito di casa dicendo che doveva incontrare un giornalista.Un' amica dello scomparso raccontò successivamente che Gianluca le aveva confidato con un Sms di volersi allontanare da casa per un periodo e che quando sarebbe ricomparso avrebbe dato spiegazioni. Inoltre nel testo del messaggio pregava l' amica di prendersi cura di. ( nella foto in basso il fotografo scomparso).Ogni traccia si perde proprio alle 18. Il suo telefono cellulare ed il profilo di whatsapp risultano “offline”. In tasca aveva 200 euro. La vita del fotografo venne sconvolta da un drammatico episocio che lo vide protagonista nel mese di agosto. Venne ferito da tredici martellate in testa e ricoverato in ospedale per un grave trauma cranico. Un giallo ancora tutto da decifrare su cui i carabinieri delstanno indagando.Secondo i familiari e per, compagna dello scomparso, Gianluca da quel giorno era cambiato.«Siamo convinti che ha trovato riparo in qualche dormitorio intorno la stazione - sostiene la fidanzata. Sono stata personalmente a cercarlo i due, dove in una si sono mostrati disponibili ed hanno escluso dopo aver visto la foto di Gianluca di averlo mai visto, mentre in un' altro centro per senza tetto per questioni si privacy non ci hanno dato informazioni». Anche secondo la testimone,, appariva confuso con lo sguardo perso come chi è malato di depressione. Di certo quella violenta aggressione lo aveva cambiato, il mondo gli era crollato addosso, come se la sua estistenza si fosse fermata in quel momento. I suoi genitori però, attendono con ansia sue notizie.