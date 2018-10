Maxi schianto al Gianicolo tra due auto e una Vespa: morta una guardia giurata, 5 feriti

Domenica 21 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ancora un incidente mortale nella notte a Roma. La vittima è un uomo di 50 anni, una guardia giurata, addosso aveva la divisa (probabilmente stava andando a lavoro). Cinque i feriti trasportati in ospedale, non in pericolo di vita: due donne al Gemelli e due uomini al Santo Spirito. Un altro ferito, in codice giallo al San Camillo.Lo scontro è accaduto intorno alle 4 nella passeggiata del Gianicolo, all’altezza di piazzale del Faro. Coinvolte due auto e una moto Vespa. Danneggiata anche una macchina in sosta. Dai primi rilievi della polizia locale, sembra che si siano scontrate la Vespa e una delle auto e poi sono state coinvolte le altre. La vittima è deceduta poco dopo in ospedale, al San Camillo. Tutte le persone coinvolte sono state sottoposte agli esami tossicologici sull’assunzione di droga e alcol. Sono in corso rilievi per accertare la dinamica esatta dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico e riaperta solo verso le 11.30 di questa mattina. Sul posto oltre al meticoloso lavoro degli uomini del 118 è intervenuta per i rilievi del sinistro la pattuglia infortunistica mortali del XIII gruppo Aurelio della Polizia locale. In aiuto anche altre 10 pattuglie dei gruppi Trevi, Prati, Tintoretto, Marconi e Gpit.