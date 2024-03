Francini, Guzzanti, Noemi: a Roma è un fine settimana in rosa

di Donatella Aragozzini

È ancora un fine settimana in rosa, quello che si apre oggi, Giornata internazionale della donna. Tra gli spettacoli tutti al femminile, il monologo di Caterina Guzzanti “Secondo lei”, che rivela il punto di vista femminile sulle relazioni di coppia (Teatro del Lido, oggi e domani), il one woman show di Chiara Francini “Forte e Chiara” (Auditorium Parco della Musica, domani), “Finché morte non ci separi? La menzogna dell’Amore”, riscrittura teatrale di sei storie vere di femminicidio e violenza di genere (Tordinona, fino a domenica), e “La donna di pietra”, intenso ritratto della scultrice Camille Claudel, rinchiusa in manicomio nel 1913 per il suo desiderio di emanciparsi in una società dominata dagli uomini (Teatro Spazio 18b, fino al 17 marzo).

Degna di nota anche la rievocazione storica “La Prima Voce - Ortensia e l'eredità della sua Orazione”, che celebra la romana Ortensia, considerata una delle prime donne avvocato grazie all'arringa pronunciata davanti ai triumviri nel 42 a.C. (Parco archeologico del Colosseo, oggi pomeriggio), così come lo spettacolo “Clitennestra, voi la mia coscienza io il vostro grido”, un viaggio che inizia dalla drammaturgia dei grandi classici e attraversa i testi di Marguerite Yourcenar, fino a sovrapporsi ai fatti di cronaca odierni (Teatro Lo Spazio, fino a domenica). Parte da un classico di epoca romana, risalente al II secolo a.C., anche “L'avaro di Plauto”, libera ricostruzione ambientata in epoca moderna (Teatro Ciak, fino a domenica). Uno dei più abili falsari del Novecento, il pittore Han van Meegeren, rivive nello spettacolo “Il grande inganno - La cena di Vermeer” (Teatro Marconi, fino al 17 marzo), mentre Alessandro Benvenuti è il protagonista del monologo comico “Pillole di me” (Tor Bella Monaca, fino a domenica).

Anche la musica si tinge di rosa, con i concerti di Dolcenera (Auditorium Parco della Musica, stasera), Noemi, introdotta da Federica Carta (Auditorium Conciliazione, stasera), e dell'ironico quintetto swing Le Swingeresse (Arcade and Food, domani), ma anche il programma odierno tutto al femminile del Museo del Saxofono di Fiumicino, con l'esibizione di jazziste e la presentazione di “Women in Sax”, volume fotografico sulle donne saxofoniste. Da segnalare anche il concerto spettacolo “A modo mio – Raccontando Lucio Dalla” (Teatro Tor Bella Monaca, oggi e domani) e il live di Valerio Sanzotta (Teatro Arciliuto, domani). Infine, imperdibile una visita al Polo Museale del Palazzo di Castel Gandolfo, che per tutto il weekend offre alle donne la possibilità di visitare il palazzo, le collezioni storiche e l'appartamento pontificio, per secoli riservato solo al Papa e ai suoi più stretti collaboratori, ad un prezzo promozionale di 8 euro.

