Ferrari si schianta su una fila di auto ferme al semaforo: incidente choc a Roma FOTO

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Maggio 2020, 19:20

Forse voleva far vedere ai suoi amici la sua abilità al volante. O forse voleva far colpo su qualche ragazza. Fatto sta che entrambe le ipotesi sono sfumate. Anzi schiantate come la sua fiammante Ferrari bianca. Un giovane oggi pomeriggio a Roma ha finito la sua corsa contro alcune auto ferme in viale di Tor Bella Monaca.La, con targa tedesca, ma guidata da romani ha centrato una fila di auto ferme al semaforo. Ingenti i danni alla supercar. Per il "pilota" tanto spavento e una figuraccia planetaria davanti a tutto il quartere