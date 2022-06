Estate romana: oltre mille eventi tra teatro, cinema e musica

Spazia tra le arti, interessa più sedi a coinvolgere tutta la città e supera i “confini” di stagione: tra mostre, proiezioni, concerti, sono più di mille gli eventi dell’Estate Romana 2022, in programma fino all’inizio di novembre.

Sarà la serata dedicata a Gigi Proietti, il 21 giugno, nel “suo” teatro, il Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti ad aprire il cartellone. Presentato da Flavio Insinna, il tributo vedrà un breve concerto di Nicola Piovani, che del teatro è direttore artistico, e la proiezione di “Luigi Proietti detto Gigi” di Edoardo Leo.

Appuntamento, il 26, al Campidoglio con Stefano Massini, nell’inedito “Il Campidoglio e le sue storie”. E ancora, “Tokamak. Reattori e contenti”, 12 serate con Antonio Rezza e Flavia Mastrella, in più sedi, tra luglio e settembre. Ascanio Celestini sarà al Parco degli Acquedotti, il 28 e il 29 luglio, con “Museo Pasolini”, Fabrizio Gifuni, invece, al Teatro Argentina, il 10 settembre, con “Il male dei ricci”.

A ottobre, dal 7 al 9, “Essere Enea, essere Romolo, essere Numa”, ciclo di conferenze ideato da Maurizio Bettini, all’Auditorium Parco della Musica. E dal 14 al 16, alla biblioteca Laurentina, “Transizioni”, festival sulla cultura della sostenibilità a cura di Mario Tozzi. Poi, il videomapping che, nello stesso mese, celebrerà Pasolini a Corviale.



Molte le rassegne, dall’Isola del Cinema a Village Celimontana, da “La Città agli Under 25” a “Letterature” - tra gli ospiti, Javier Cercas, Colson Whitehead, Katie Kitamura, Deborah Levy - fino all’arena galleggiante del Floating Theatre e al cinema all’aperto in via Veneto, il 24 luglio, per la proiezione di “Vacanze romane”. Sfilata di “big” al Tor Bella Monaca Teatro Festival – Arena Estate, dal 24 giugno, da Giampaolo Morelli e Gabriele Cirilli a Ornella Muti, Pino Quartullo, Francesco Montanari, Giuliana De Sio. Non mancano le note, con Auditorium Parco della Musica e Roma Summer Fest, da Deep Purple a Simple Minds, fino a Patti Smith. E tanto altro.

