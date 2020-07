Estate al MAXXI museo di Roma: Zerocalcare, Motta, Isabella Ragonese, al via la rassegna di arte, architettura, musica, libri, cinema, teatro

Lunedì 6 luglio

Martedì 7 luglio

Martedì 14 luglio

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 19:13

Zerocalcare, Motta, Isabella Ragonese, Davide Enia, Moni Ovadia, Tosca, Daniele Luchetti, Marco Risi, Paola e Silvia Scola, Claudio Strinati, Paolo Benanti: parte con il botto l', rassegna di arte, architettura, musica, libri, cinema, teatroSaranno una fusione tra musica e parole le serate che avranno come protagonisti il cantautore(mercoledì 8 luglio), la straordinaria interprete(giovedì 30 luglio), le contaminazioni dell'ensamblecon la partecipazione straordinaria di(martedì 28 luglio).Due serate speciali saranno dedicate al teatro, con(mercoledì 22 luglio per Spiagge: in Italia la costa e il mare con le sue spiagge caratterizzano e raccontano la vita e la società, il pensiero e le azioni di un popolo) e(venerdì 17 luglio ne L’Abisso che racconta Lampedusa e la tragedia degli sbarchi, attraverso lo sguardo dei testimoni diretti e diversi linguaggi: il gesto, il canto, il cunto della tradizione siciliana); giovedì 16 lugliotorna a incontrare il pubblico del MAXXI per presentare la nuova edizione ampliata di; ancora il cinema con il regista(martedì 14 luglio) e il regista(mercoledì 15 luglio) che presenta il suo libro "Forte respiro rapido. La mia vita con" (Mondadori).L'appuntamento con l’arte ha la voce di, uno degli esperti più autorevoli e noti in Italia, tra i maggiori conoscitori del Seicento italiano, presenta Il Giardino dell’arte (Salani), un racconto speciale che è insieme una guida e un romanzo di formazione, per guardare con occhi nuovi le meraviglie del nostro Paese (giovedì 23 luglio).Un incontro per discutere della condizione dell’uomo dopo il COVID-19 è quello con, francescano del Terzo Ordine Regolare e teologo che ne parlerà a partire dai suoi libri Se l'uomo non basta. Speranze e timori nell'uso della tecnologia contro il Covid-19 (Castelvecchi) e Digital Age. Teoria del cambio d’epoca. Persona, famiglia e società (San Paolo) in conversazione con Giovanna Melandri, Presidente Fondazione MAXXI (martedì 21 luglio).Al cinema verranno dedicate quattro serate, un appuntamento speciale e due premiazionialle 21.00 il MAXXI ospiterà la premiazione della 74.ma edizione dei(l’evento non è aperto al pubblico ma sarà possibile seguirlo in diretta su Rai Movie).doppio appuntamento: alle 21.00 Laura Delli Colli, Presidente Fondazione Cinema per Roma e Mario Sesti saranno in conversazione con Paola e Silvia Scola, figlie del grande regista Ettore Scola e autrici di Chiamiamo il babbo (Rizzoli, 2019). A seguire la premiazione del Video Essay Film Festival, curato da Mario Sesti e Andrea Minuz.alle 21.00 si terrà la premiazione del concorso Extra DOC Festival. Due i premi, “Miglior documentario italiano dell’anno” e “Extra DOC CityFest” al miglior inedito, a cui si aggiungeranno altri due premi assegnati dagli studenti partecipanti al progetto Extra DOC School (iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBACT e Miur). Durante la serata, si terrà anche un talk con il regista, Presidente della Giuria di Extra DOC Festival (ingresso libero fino a esaurimento posti).Da ammirare, nella piazza, l'opera, di Lucy Styles e, di Vedovamazzei, mentre le mostre in corso sono: REAL_ITALY fino al 26 luglio 2020, Gio Ponti. Amare l'architettura fino al 27 settembre 2020 e At Home 20.20 fino al 1 novembre 2020 (orari museo: martedì - domenica 11.00 - 19.00speciale biglietto intero € 8 - ridotto € 5 www.maxxi.art)«Dopo #liberidiuscireconilpensiero - dice, Presidente Fondazione MAXXI - il palinsesto on line del MAXXI durante il lockdown che ha avuto circa 14milioni di visualizzazioni, eccoci ora liberi di tornare a vivere la piazza del MAXXI con l’arte, l’architettura, la musica, il teatro, per una nuova esperienza di socialità culturale, condivisia e sicura».