Resta in panne e mette il triangolo di pericolo davanti all'auto: l'ironia tagliente dell'automobilista che filma la scena - VIDEO

Venerdì 20 Settembre 2019, 16:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A tutti glicapita, prima o poi, dio di avere comunque problemi con l'auto. In questi casi, la prima cosa da fare è cercare di accostare in sicurezza e posizionare sulla strada il cosiddettoBucare una gomma o finire la benzina, essendo poi costretti a fermarsi nel bel mezzo del traffico, soprattutto in una grande città può essere sempre all'ordine del giorno. Un bel problema a volte, soprattutto nel caotico traffico romano. L'importante è non farsi prendere dal panico e mantenere in ogni occasione la lucidità giusta per risolvere il problema, senza crearne agli altri automobilisti.Come indicato dal codice della strada, la prima cosa da fare è accostare, scendere dall'auto e posizionare, ad almeno 50 metri di distanza dal veicolo fermo,dietro al veicolo fermo, in modo tale da avvisare gli altri utenti del rischio. Un modo per dire a chi ci segue: occhio: davanti troverai un ostacolo.Non proprio quello che ha fatto questa ragazza che, costretta a fermare la sua Lancia Y rossa per le trafficate strade della Capitale, lo ha sciaguratamente messo davanti alla sua auto, rendendolo quindi "inutile" perchè, in pratica, “invisibile”. Una scena da ridere, almeno per come sono andate le cose, e che ha scatenato l'ironia di un'automobilista, che ha filmato e commentato la scena in maniera ironica e divertita. E forse un po' cattivella...